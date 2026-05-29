La Roja anunció nómina para duelo decisivo contra Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

La Roja, dirigida por Luis Mena, publicó este viernes la nómina de la selección chilena femenina para el decisivo duelo contra Ecuador el 5 de junio en el Estadio Nacional, en la última fecha de la Liga de Naciones.

Mena citó a 23 jugadoras, encabezadas por la capitana Christiane Endler, una de las mejores arqueras del mundo y finalista de la Champions League Femenina con OL Lyonnes.

La escuadra chilena llega a este encuentro en el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, mientras que su rival se encuentra en el quinto puesto con ocho unidades, por lo que será un duelo directo por un pasaje al repechaje.

Un triunfo o un empate permitirán la clasificación al repechaje para La Roja; la derrota, en cambio, terminará con el sueño mundialista de la selección de Chile.

El partido se disputará a las 19:00 horas (23:00 GMT) el viernes 5 de junio en el Estadio Nacional, y será transmitido en TV abierta por Chilevisión, y en sus señales digitales en Chilevisión.cl.

Todos los detalles también los podrás seguir en Cooperativa.cl.

Revisa la nómina de La Roja Femenina:

Arqueras

Christiane Endler (OL Lyonnes/FRA)

Ryan Torrero (Colo Colo)

Marián Jerez (Santiago Wanderers)

Defensas

Fernanda Ramírez (Universidad Católica)

Camila Sáez (FFCH)

Fernanda Pinilla (Club León/MEX)

Catalina Figueroa (U. de Chile)

Valentina Díaz (U. de Chile)

Michelle Olivares (Colo Colo)

Gabriela García (U. de Chile)

Mediocampistas

Nayadet López (Deportivo Alavés/ESP)

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Yanara Aedo (Colo Colo)

Millaray Cortés (Sevilla/ESP)

Yessenia López (Colo Colo)

Javiera Grez (Colo Colo)

Mariana Morales (U. de Chile)

Delanteras