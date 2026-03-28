La Roja cierra su gira por Oceanía buscando una victoria ante el anfitrión Nueva Zelanda

La madrugada de este lunes se teñirá con los colores de la selección cuando La Roja enfrente su segundo compromiso en el marco de la FIFA Series, torneo en el que se medirá al local Nueva Zelanda a partir de las 03:15 horas (06:15 GMT).

Después de su trabajado triunfo por 4-2 frente a Cabo Verde, los dirigidos por Nicolás Córdova vuelven a pisar el Eden Park de Auckland con el objetivo de mantener la serie de triunfos que cosechan desde el pasado 10 de octubre.

Actualmente, el combinado nacional acumula cuatro victorias al hilo en amistosos. Dos ante Perú, uno ante Rusia y otro frente al propio elenco africano; situación que le da un respaldo al interinato.

Al frente, los anfitriones llegan en una pésima racha después de acumular ocho amistosos sin ganar desde el pasado junio de 2025. Apenas un empate contra Noruega en octubre les bastó para interrumpir una seguidilla de derrotas que sumó un episodio más con la reciente caída 2-0 ante Finlandia.

Todos los detalles de este partido los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl que estará disponible durante la madrugada de nuestro país.