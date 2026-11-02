La Roja confirmó su nómina para el Mundial sub 17 en Catar

A través de sus canales oficiales, la selección chilena anunció la lista de 21 convocados para afrontar la Copa Mundial sub 17 que se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

El delantero de Colo Colo Felipe Raipán lidera el grupo de jugadores que ya han sumado minutos en Primera División, junto a Esteban Páez, futbolista de Universidad de Concepción y el capitán del equipo en el Sudamericano de la categoría.

El arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido), Benjamín Villarroel (Cobresal), Sebastián Melgarejo (Huachipato), Joaquín Muñoz (O'Higgins) y Amaro Pérez (Universidad Católica) también han tenido acción en el fútbol de elite nacional.

Además, destacan como citados desde el extranjero Antonio Cannoni, fichado por Módena de Italia desde la UC en septiembre, y Jonathan Guerrero, de Independiente de Avellaneda.

El equipo dirigido por Ariel Leporati debutará el sábado 21 de noviembre ante Argelia, a las 12:30 horas de nuestro país. Luego enfrentará a Estados Unidos el martes 24 (11:30) y cerrará el Grupo J ante Montenegro el jueves 27 (12:00).

- Revisa la nómina de La Roja:

Arqueros:

Vicente Villegas (Coquimbo Unido)

Cristóbal del Río (Universidad Católica)

Máximo Hernández (Deportes La Serena)

Defensas:

Esteban Páez (Universidad de Concepción)

Benjamín Villarroel (Cobresal)

Antonio Cannoni (Modena, Italia)

Lucas López (Curicó Unido)

Baltazar Oróstica (O'Higgins)

Martín Barrios (Universidad Católica)

Mediocampistas:

Nicolás Marinetti (Universidad de Chile)

Rodrigo Catalán (Colo Colo)

Claudio Salvo (Colo Colo)

Sebastián Melgarejo (Huachipato)

Andher González (Universidad de Chile)

Joaquín Muñoz (O'Higgins)

Delanteros: