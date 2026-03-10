La Roja conoció su grupo para el Sudamericano Sub 17 en Paraguay

La selección chilena conoció este martes el grupo en donde competirá en el Sudamericano Sub 17 2026, que se disputará en Paraguay entre el 3 y 19 de abril.

La Roja juvenil, dirigida por Ariel Leporati, quedó en el Grupo A, que encabeza el anfitrión Paraguay, y que tiene como integrantes a Colombia, Ecuador y Uruguay.

En el Grupo B quedaron Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.

El torneo servirá como clasificatoria, y los siete mejores equipos del Sudamericano sacarán pasaje para el Mundial Sub 17 que se celebrará en Catar en noviembre de 2026.

Chile intentará en el torneo conseguir una nueva clasificatoria al Mundial Sub 17, tras haber terminado en el cuarto lugar en el Sudamericano de 2025.