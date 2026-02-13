La Roja femenina anunció amistosos con Paraguay previo a fecha de la Liga de Naciones

La Roja femenina anunció a través de sus redes sociales que disputará dos amistosos frente a la selección paraguaya en Ypané previo a una nueva fecha de la Liga de Naciones.

El primer enfrentamiento será el miércoles 4 de marzo a las 19:00 horas (22:00 GMT), mientras que el segundo duelo será tres días después, el sábado en el mismo horario y escenario.

El cuadro dirigido por Luis Mena se sigue preparando para lo que será la quinta y sexta fecha de la Liga de Naciones donde tendrá que enfrentar a Argentina y Colombia respectivamente.