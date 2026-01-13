La Roja femenina presentó la nómina para enfrentar a Estados Unidos

La selección chilena femenina presentó este martes la nómina de las jugadoras que enfrentrán en un amistoso a Estados Unidos el 23 de enero en California.

En la lista, destaca la ausencia de Christiane Endler.

Las dirigidas por Luis Mena tendrán un duro primer desafío de 2026 contra el combinado estadounidense, cuatro veces campeón del mundo en categoría femenina.

El partido se disputará a las 00:00 horas (19:00 GMT) en el Harder Stadium.

Arqueras:

Ryan Torrero (Colo Colo)

Catalina Mellado (Universidad Católica)

Defensas:

Michelle Olivares (Colo Colo)

Fernanda Ramírez (Universidad Católica)

Anaís Cifuentes (Colo Colo)

Karen Fuentes (Universidad de Chile)

Mariana Morales (Universidad de Chile)

Catalina Arias (Colo Colo)

Rosario Balmaceda (Colo Colo)

Gabriela García (Universidad de Chile)

Mediocampistas:

Yastin Jiménez (Colo Colo)

Amparo Abarca (Universidad Católica)

Yanara Aedo (Colo Colo)

Yessenia López (Colo Colo)

Valentina Peña (Universidad Católica)

Gisela Pino (FFCH)

Delanteras:

Valentina Pardo (Universidad Católica)

Francisca Vargas (Universidad de Chile)

Mary Valencia (Colo Colo)

Adriana Moreno (Coquimbo Unido)

Ámbar Figueroa (Universidad Católica)