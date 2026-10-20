La Roja femenina sufrió nueva caída en el ranking FIFA y registró su peor ubicación en 14 años

Malas noticias sumó la selección chilena femenina en la más reciente actualización del ranking planetario de la FIFA, luego de confirmarse un nuevo descenso en la tabla general.

El combinado nacional retrocedió una casilla respecto a la entrega anterior y cayó al puesto 49°, registrando así su peor ubicación desde el año 2010, cuando llegó a posicionarse en el lugar 51°. Cabe recordar que el registro más bajo en la historia del elenco criollo fue el casillero 54°, alcanzado en 2007.

El cuadro dirigido por Luis Mena, que se encuentra en una etapa de recambio tras quedar al margen de la próxima Copa del Mundo y con la mira puesta en recuperar protagonismo regional, quedó relegado a la sexta posición en el ámbito de la Conmebol.

En la confederación sudamericana, Chile sólo supera a Ecuador, Uruguay, Perú y Bolivia, viéndose sobrepasado por Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay y Venezuela.

En la parte alta del orbe, la clasificación sigue dominada por la campeona del mundo, España, escoltada en el podio por Estados Unidos y Alemania.

Top 10 del Ranking FIFA Femenino

1. España

2. Estados Unidos

3. Alemania

4. Inglaterra

5. Japón

6. Francia

7. Brasil

8. Suecia

9. Canadá

10. Dinamarca

Ranking de Conmebol