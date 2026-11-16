El presidente de Azul Azul, Eduardo Alamos, abordó en extenso la llegada del nuevo directorio este lunes tras la destitución de la antigua mesa liderada por Cecilia Pérez, con una mirada de renovación durante la transición en la U a la espera de la liquidación de la participación mayoritaria, que está en manos de los liquidadores de Sartor.

"El hecho de ser presidente de Azul Azul me otorga el honor más grande que he tenido en mi vida, que es ser presidente del club de fútbol Universidad de Chile. Agradezco al directorio, que me eligió por unanimidad para representar a este gran equipo", indicó ante los medios.

"Vamos a tener grandes cosas. Les digo que este directorio es cien por ciento azul. Son todos hinchas de la U y están todos muy comprometidos en que el club salga adelante lo mejor posible", señaló.

Alamos también apuntó a los coletazos del Caso Sartor: "Claramente nosotros no ingresamos en una situación normal. Hay un presidente que eligió el directorio anterior (Michael Clark) que está en prisión preventiva. Es por eso que hemos conformado el Comité de Auditoría y Finanzas más fuerte y robusto que nunca. Generalmente tiene tres personas; hoy en día lo van a conformar cinco, para revisar toda la gestión del club".

"Nos interesa que la transparencia y la gestión del club sean lo más óptimos posible y que se note la diferencia ahora que estamos nosotros", sumó.

El dirigente indicó que "uno de los principales objetivos de este directorio es afianzar la relación con la casa de estudios y con los dos directores que la representan; que se sientan parte del club y de las decisiones que acá se toman".

"Una de mis primeras medidas va a ser tener una reunión con la rectora y prorrectora, si es que me la conceden, para poder limar asperezas y tener esa relación donde los valores de la 'Casa de Bello' se vean plenamente reflejadas en el club. No debiese ser tan difícil que nos pongamos de acuerdo para remar para el mismo lado", complementó.

En esa línea, se refirió a los reparos sobre el acercamiento con 1xBet para ser sponsor principal los próximos dos años: "Tomamos conocimiento del acuerdo del antiguo directorio con esta casa de apuestas. Se dio una discusión larga donde hay varios puntos que revisar, porque no está clara la posición de todo el directorio sobre si esto afecta nuestra relación con la casa de estudios. Es muy importante que esa relación se mantenga de la mejor forma posible".

"Tenemos desafíos muy importantes; vienen los 100 años del club, tenemos que hacer el presupuesto 2027, conformar el plantel. Lo que pase en abril o mayo del próximo año no resorte de esta administración. Nos tomamos con la seriedad posible todo lo que suceda en estos meses. A la U no se le puede decir que no aunque sea por una semana".

El otrora gerente general también resaltó en su llegada a la presidencia que "es primera vez, desde los tiempos de la Corfuch, que el directorio no responde a un controlador o a un grupo de controladores. Nosotros tenemos total autonomía por hacer lo mejor para el club, y lo mejor para los accionistas".

Alamos también descartó las versiones que lo relacionaron a las antiguas transacciones con Huachipato y vínculos con Patricio Kiblisky: "Yo era gerente general y estaba a cargo de la administración, de las finanzas y la operación, tanto del CDA como del estadio y el área comercial. Nunca participé en una comisión de fútbol. Lo bueno es que ya cambió y el gerente general está en conocimiento de todas las transacciones, que es lo que corresponde".

El lado deportivo: El futuro de Charles Aránguiz y la mirada al 2027

Pasando a las canchas, Eduardo Alamos sorprendió al anunciar que Marcelo Díaz se sumará a la gerencia técnica de la U a partir de 2027, una vez que concrete su retiro del fútbol a final de la presente temporada.

En cuanto al actual gerente deportivo Manuel Mayo, Alamos indicó que "ha sido ratificado por el club. Por la situación delicada en la que ingresamos, estamos revisando todos los cargos importantes del club. Es parte de lo que va a hacer el Comité de Auditoría y Finanzas para tener un club sano, que la gente confíe en él y tengamos una administración como corresponde".

También abordó el futuro de un referente que termina contrato en diciembre: "Charles Aránguiz es un ídolo del club, su nombre emociona como lo nombran. El hombre necesita su tiempo. Él quiere llegar al final del año para ver lo que va a hacer, como lo ha hecho siempre. Estoy convencido de que va a continuar con nosotros. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible porque lo queremos en la celebración de los 100 años"

Además, el nuevo mandamás de Azul Azul dio su respaldo a la actual banca técnica, pues "Fernando Gago tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es lo que esperamos que se dé. Venimos ingresando recién al directorio, no hemos visto estos problemas en profundidad, pero una persona con contrato vigente y un técnico muy positivo para la U esperamos que se mantenga".

Alamos apuntó a "reforzar el plantel 2027 de la mejor forma posible. Quiero ser muy claro: Para la U, no ser campeón es un fracaso. Como equipo grande, siempre tenemos que ir por el Campeonato Nacional y es para lo que nos vamos a preparar. Esperamos clasificar a la Copa Libertadores para conformar un equipo de nivel internacional

"Estamos aquí para aportar y eso es lo que más nos importa, para que el club pueda crecer en todos sus ámbitos. Las arcas están sanas, están saludables para tener buenos refuerzos para el próximo año. Estamos tranquilos con eso", expuso.