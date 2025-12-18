Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.3°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja sub 16 sumó otra remontada y pasó a semifinales en la Copa UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional espera rival tras vencer a Independiente del Valle.

La Roja sub 16 sumó otra remontada y pasó a semifinales en la Copa UC
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena sub 16 venció por 2-1 a Independiente del Valle en la tercera fecha de la fase grupal de la Copa UC y se instaló en las semifinales en el tradicional torneo que organiza Universidad Católica.

El elenco nacional quedó en desventaja tempranamente, pero se recuperó y con goles de Bastián Vilches y Amaro Riveros logró la victoria.

La Rojita llegó a los 6 puntos y ahora espera rival para la ronda de los cuatro mejores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada