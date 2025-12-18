La Roja sub 16 sumó otra remontada y pasó a semifinales en la Copa UC

La selección chilena sub 16 venció por 2-1 a Independiente del Valle en la tercera fecha de la fase grupal de la Copa UC y se instaló en las semifinales en el tradicional torneo que organiza Universidad Católica.

El elenco nacional quedó en desventaja tempranamente, pero se recuperó y con goles de Bastián Vilches y Amaro Riveros logró la victoria.

La Rojita llegó a los 6 puntos y ahora espera rival para la ronda de los cuatro mejores.