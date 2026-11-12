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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja sub 17 cayó ante Venezuela en duelo previo al Mundial de Catar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El único gol del elenco nacional lo anotó el delantero de Colo Colo, Felipe Raipán.

La Roja sub 17 cayó ante Venezuela en duelo previo al Mundial de Catar
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La selección chilena sub 17 tuvo un apronte perdedor de cara al Mundial de Catar luego de caer este jueves por 1-2 ante Venezuela en duelo amistoso disputado en Emiratos Árabes Unidos.

La escuadra nacional llegó a estar perdiendo 0-2 ante el combinado vinotinto luego de las anotaciones de Santiago Sánchez y Enmanuel Brito en el primer lapso.

En el segundo tiempo, el equipo dirigido por Ariel Leporati reaccionó y logró descontar gracias a la aparición del delantero de Colo Colo Felipe Raipán.

El último amistoso del equipo será este domingo 15 ante Japón.

El estreno del combinado nacional en la Copa del Mundo está programado para el próximo sábado 21 de noviembre ante Argelia.

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