Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
La Roja sub 17 juega ante México por el Mundial Femenino
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Autor: Redacción Cooperativa
Sigue el estreno del combinado nacional en Cooperativa.cl.
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La selección chilena femenina sub 17 salta a la cancha para seguir con su participación el Mundial de Marruecos 2026, evento donde se verá las caras ante México en la segunda jornada del Grupo F.
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