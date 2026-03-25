La Roja tendrá su primera prueba del año ante un Cabo Verde que se alista para el Mundial

Este viernes 26 de marzo, a las 00:00 horas de nuestro país, la selección chilena volverá a la cancha para participar en la ronda de partidos amistosos FIFA Series, con Cabo Verde como primer rival en Auckland, Nueva Zelanda.

La Roja, que seguirá buscando variantes en miras a la Copa América 2027 y las Clasificatorias 2030, en la última ventana internacional jugada en noviembre venció a Rusia y Perú por 2-0 y 2-1, respectivamente.

El DT Nicolás Córdova contará con gran parte de los seleccionados de las últimas nóminas, destacándose los llamados de Diego Ulloa (Colo Colo), Felipe Ogaz, Felipe Faúndez (O'Higgins) y Benjamín Chandía (Coquimbo Unido) como novedades.

Córdova valoró los dos partidos agendados en esta fecha FIFA, pues "nosotros estamos empezando un proceso, también nos viene bien". El zaguero Igor Lichnovsky también destacó la necesidad de ir armando con tiempo una base solida para el combinado criollo.

Al frente estarán unos "Tiburones Azules" que se alistan para disputar la primera Copa del Mundo de su historia, luego de sacar pasajes directos como líder del Grupo D en las Clasificatorias africanas, por encima de Camerún.

El conjunto dirigido por Pedro "Bubista" en los amistosos del pasado diciembre cayó por penales ante Irán luego de un empate sin goles. Luego, igualó 1-1 con Egipto, aunque también terminó abajo en la tanda.

Los caboverdianos tienen como principal figura al lateral derecho Sidny Lopes Cabral, que en enero fichó por Benfica y ha sido habitual titular en la liga portuguesa.

También destaca el delantero Ryan Mendes (Kocaelispor, Turquía), uno de los capitanes del equipo. Otros jugadores en ligas exigentes son Wagner Pina (Trabzonspor, Turquía), Kevin Pina (Krasnodar, Rusia) y Steven Moreira (Columbus Crew, Estados Unidos).

Como dato curioso, Chile defenderá su condición "no oficial" de campeón del mundo, pues el grupo Unofficial Football World Championships realiza un seguimiento bajo la metodología del boxeo, donde el título cambia de manos según el resultado de cada enfrentamiento oficial.

Podrás seguir todos los detalles del partido en la transmisión de Cooperativa Deportes y en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.