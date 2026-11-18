Tras sumar una derrota por 1-0 y un empate sin goles ante Colombia, la selección chilena volvió a ceder terreno en el Ranking FIFA al caer un puesto y salir de entre los 50 mejores equipos del orbe.

El elenco nacional se ubicó 51° tras ceder 0,10 puntos y totalizar 1.458,87 unidades.

De entre los elencos de Conmebol, el elenco nacional es octavo, solo superando a Perú (52°) y Bolivia (79°).

Como dato, al momento de asumir Nicolás Córdova, la escuadra nacional estaba en el casillero 57°.

En la parte alta, la selección española continúa con solidez en cabeza de la clasificación pese a ver cortada su racha de 43 partidos sin perder al caer ante Inglaterra en la última jornada de la Liga de Naciones en por 2-3-

El conjunto de Luis de la Fuente, actual campeón mundial y de Europa, ha visto, no obstante, reducida su clara ventaja. Tiene 2004,48 puntos tras perder 8,68 con la derrota ante el equipo inglés, lo que le permite a Argentina, que en su último partido goleó a Costa Rica por 7-0, acercarse ligeramente con 1966,13.

Francia (1950,82) e Inglaterra (1938,90) se aproximan también a la Albiceleste, en tanto que Marruecos alcanzó su mejor clasificación histórica al subir al quinto puesto con 1809,37 en detrimento de Portugal (1801,28) y Brasil (1800,91), ahora sexta y séptima, respectivamente.

Bélgica (1790,37) y Países Bajos (1774,06) continúan en el octavo y noveno puesto y entra en el 'top diez' Colombia (1735,90), muy presionada por Alemania (1730,22).

Clasificación mundial tras la fecha FIFA de noviembre

1. España 2004,48

2. Argentina 1966,13

3. Francia 1950,82

4. Inglaterra 1938,90

5. Marruecos 1809,37

6. Portugal 1801,28

7. Brasil 1800,91

8. Bélgica 1790,37

9. Países Bajos 1774,06

10. Colombia 1735,90

Equipos de Conmebol