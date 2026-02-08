La sub 20 femenina cayó ante Uruguay y dilapidó sus opciones de clasificar

La selección chilena sub 20 femenina sufrió un nuevo revés en el Sudamericano de la categoría de Paraguay al caer por 0-1 ante su similar de Uruguay para quedar a la espera de un milagro para clasificar al hexagonal final.

El elenco nacional se vio ampliamente superado por las charrúas, quienes carecieron de puntería y solo el gol de Antonella Cordero vino a desnivelar el marcador a los 72 minutos.

Con este resultado, el elenco nacional se estancó en un punto y es colista del Grupo A a la espera de quedar libre en la cuarta fecha y de terminar su participación ante Venezuela.

Para clasificar, la Roja debe vencer a las llaneras y esperar una serie de resultados que le permitan meterse tercero y así clasificar a la ronda que otorga cuatro cupos al Mundial de la categoría.