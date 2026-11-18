Felipe Loyola, polifuncional volante de La Roja, defendió el trabajo de Nicolás Córdova tras el empate sin goles en el amistoso ante Colombia, y afirmó que el equipo nacional tuvo grandes mejorías gracias al entrenador.

"Estamos muy agradecidos del trabajo que hizo Nico con nosotros, de entregar todas sus herramientas. Nos sirve demasiado el trabajo que hacemos con él. Todos los muchachos en el día a día concentrados para mejorar. Los trabajos tienen todo un sentido. se hace pensando en lo que puede ser el rival, la mejora grupal", explicó Loyola en la zona mixta del Monumental.

"Nos sirvió trabajar con él este año y medio. Hubo muchas mejorías individuales. La crítica está porque los resultados no fueron tan buenos, pero en el porcentaje general, se hace un balance positivo", añadió Loyola.

Finalmente, resaltó que "muchos jugadores con él debutaron por primera vez en la selección. Estamos contentos, porque se suman, nos apoyan y ese es el mensaje a los chilenos, que apoyen".

"Todos queremos ganar, pero es un proceso y confío en mis compañeros, trabajamos bien y a la larga los resultados se van a dar, y estoy convencido que vamos a ir al Mundial", cerró.