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Marcador Virtual: Chile vs. Colombia
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Amistoso
Martes, 17 de Noviembre de 2026 - 🕑20:00 horas
Estadio Monumental
Chile
DT:
Nicolás Córdova
-
-
-
Árbitro:
Colombia
DT:
Néstor Lorenzo
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Por
✉️ Octavio Gutiérrez
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Campeonato
Amistoso
Fecha y hora
17/11/2026
Lugar
Estadio Monumental
Árbitro
Alineaciones
Chile
Colombia
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