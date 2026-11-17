El diputado Raúl Soto (PPD) anunció en El Primer Café que solicitará la entrega de todos los decretos de rebaja de condena del ministro de Justicia, Fernando Rabat, como parte del trabajo de la comisión revisora de la acusación constitucional, de la que fue sorteado como integrante.

El parlamentario cuestionó la información proporcionada hasta ahora por el secretario de Estado y sostuvo que contar con esos antecedentes será una de las primeras solicitudes que impulsará.

"Lo primero que vamos a solicitar es que se transparenten obviamente y se entreguen todos y cada uno de los decretos, porque el ministro Fernando Rabat hizo una entrega parcial en el Senado, hizo una segunda entrega parcial en la Cámara de Diputados, pero todavía no transparenta todos y cada uno de los decretos", afirmó.

Soto cuestionó así el alcance de la entrega de antecedentes al Congreso y agregó que el acceso a esos documentos debe considerar resguardos para las víctimas.

"Lo mínimo que debió haber hecho el ministro desde el día uno es transparentar toda la información, tomando todos los resguardos que sean necesarios respecto de información sensible en relación a las víctimas, tratándose de menores de edad, por cierto", sostuvo.

En ese contexto, planteó la posibilidad de que parte del trabajo de la comisión se desarrolle en sesiones reservadas, para evitar que la exposición de los antecedentes termine por revictimizar a los niños y sus familias.

Garantías para la defensa del ministro

Aunque aseguró estar convencido de que el libelo tiene "argumentos jurídicos robustos", Soto sostuvo que corresponde escuchar la defensa de Rabat y ponderar los antecedentes antes de resolver.

La acusación, explicó, contiene tres capítulos referidos a las rebajas de condena de agresores sexuales de menores, las concedidas a condenados por crímenes de lesa humanidad y presuntas faltas a la probidad y la transparencia.

"Lo que corresponde es que el ministro tenga la posibilidad de defenderse, tanto en la comisión revisora como en la Sala de la Cámara de Diputados, a través de sus respectivos argumentos para desvirtuar los argumentos de la acusación constitucional", manifestó.

Ante los cuestionamientos a la imparcialidad de la instancia, el diputado afirmó: "Yo, a partir de ahora, que paso a formar parte de esta comisión revisora, ya me salgo de mi rol de diputado opositor y paso a tener un rol institucional".

La respuesta a Romero

Durante el debate, el diputado Agustín Romero puso en duda que la comisión pudiera recomendar el rechazo de la acusación y calificó su trabajo como "un trámite".

Soto replicó: "Le tiene poca confianza al ministro y a su defensa jurídica, me da la impresión". Romero respondió: "No, le tengo poca confianza a usted nomás".

El parlamentario PPD insistió en que se deben examinar por separado los fundamentos de los tres capítulos. "Lo que corresponde es que cada uno de nosotros nos vayamos formando opinión punto por punto, capítulo por capítulo, tema por tema", sostuvo.

Finalmente, adelantó que la constitución de la comisión estaba prevista para las 14:30 horas de este martes, instancia en la que sus integrantes elegirían a quien la presidirá y definirían el cronograma de trabajo, las sesiones y los invitados.