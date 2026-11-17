El presidente de la Universidad de Cornell (Nueva York), Michael Kotlikoff, anunció una "revisión exhaustiva" de su sistema de fraternidades y sororidades a propósito de la denuncia de violación grupal en una de estas residencias que formuló una exalumna hace algunos meses.

"En las próximas semanas anunciaremos una revisión exhaustiva de nuestro sistema de fraternidades y hermandades, así como su relación con la vivienda y la vida residencial. Esta revisión analizará su futuro en Cornell", explicó Kotlikoff en un comunicado.

Además, la autoridad académica anunció que la Universidad amplió las opciones de eventos sociales "que no giran en torno al alcohol, especialmente por la noche", puso en marcha un programa piloto de transporte nocturno y está invirtiendo en Collegetown, el barrio ubicado junto al centro en Ithaca, donde se ubica uno de sus campus.

Durante las protestas posteriores al estallido del caso, los alumnos denunciaban que el sistema de fraternidades domina gran parte de la actividad social de los estudiantes.

"Muchos han perdido la confianza"

Ésta es la primera vez que el presidente de este centro de élite se pronuncia desde que el claustro de profesores aprobó una moción de desconfianza, no vinculante, contra la gestión de la directiva.

"Sé que muchos en nuestra comunidad han perdido la confianza en la capacidad de la administración de Cornell para prevenir y responder a la violencia sexual", reconoció en el comunicado.

La alumna, que usa el seudónimo "Jane Doe" para proteger su identidad, acusó al centro de no haber investigado suficiente cuando en 2024 denunció haber sido violada durante horas por siete estudiantes en una casa de fraternidad en el campus.

Kotlikoff se comprometió a "realizar cambios" en la forma en la que la universidad investiga y juzga la mala conducta sexual, basada en un informe independiente que está llevando a cabo la exfiscal general adjunta de EE.UU. Sally Yates.

En esta línea, solicitó a la vicerrectora Kavita Bala que colabore con el profesorado y las asambleas para establecer un nuevo centro académico en Cornell dedicado a la investigación y la formación en la prevención de la agresión sexual en el campus.

Entre el 30 de noviembre y el 14 de diciembre se llevarán a cabo sesiones de diálogo para el profesorado y el personal administrativo de todo el campus.