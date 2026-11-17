Aldair Quintana, portero de la selección colombiana, anticipó el duelo de este martes ante la Roja en el Estadio Monumental y aseguró que, pese al carácter amistoso del compromiso, ambos equipos saldrán a buscar la victoria.

"La obligación es de los dos, ambas selecciones venimos en un recambio generacional importante. Seguramente Chile de local querrá hacerse sentir. Nosotros a seguir encontrando nuestro juego y poder mejorar en él. Los partidos de selección, si bien en esta etapa son amistosos, para uno como jugador no existe esa palabra", sostuvo el arquero de Independiente del Valle.

"Uno siempre quiere ganarse un puesto y hacer las cosas bien por su país. Será un lindo partido, muy intenso como fue el anterior", añadió el guardameta colombiano.

Quintana también anticipó la reacción del equipo dirigido por Nicolás Córdova, que buscará tomarse revancha de la derrota por 1-0 sufrida en Cali: "Nos preparamos de la mejor manera, sabemos que será un partido intenso. Chile seguramente tendrá a su gente, la cancha llena. Le querrán dar una alegría como nosotros la dimos en Colombia. Será muy dinámico y muy parejo".

El compromiso se disputará este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental, luego de que el encuentro fuera trasladado desde el Estadio Nacional debido al mal estado de su cancha.