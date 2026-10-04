Medel y la idea de Vidal de incluir a la Generación Dorada en La Roja: Yo ni loco volvería

Gary Medel, bicampeón de América con La Roja, descartó un eventual retorno a la selección chilena, luego de la idea planteada por Arturo Vidal sobre incluir a miembros de la "Generación Dorada" para aportar experiencia al actual plantel.

"No estoy de acuerdo con la idea de Arturo. Yo ni loco la haría. La exigencia ahí es mucha. Mi momento en la selección ya pasó", dijo en una entrevista con Las Últimas Noticias.

"Yo creo que hay que puro apoyar. No sacamos nada con discutir entre nosotros. Yo solo quiero que a Chile le vaya bien", añadió sobre el complejo presente de la selección.

Por otro lado, Gary señaló "no haber vivido momentos tristes en la selección. Ni siquiera cuando no clasificamos al Mundial. Ese llanto ante Brasil en realidad fue de pena por cómo nos eliminaron, por la gente que nos fue a apoyar. Pero no fue un momento triste. El fútbol para mí siempre fue algo hermoso".