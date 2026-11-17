Milad defendió la gestión de Córdova en La Roja: Le dio oportunidad a los jóvenes
"Esto es pensar en el futuro, en el recambio", apuntó el mandamás de la ANFP.
"Esto es pensar en el futuro, en el recambio", apuntó el mandamás de la ANFP.
Pablo Milad, presidente de la ANFP, atendió a los medios tras el empate de La Roja ante Colombia en el Monumental y respaldó el interinato de Nicolás Córdova al mismo tiempo que descartó liderar la búsqueda del próximo seleccionador.
"Córdova le dio la oportunidad a jóvenes que otro técnico no se lo habría dado. Te lo aseguro y eso pasa en los clubes también, porque cuando llega un técnico lo que menos mira es el fútbol formativo. ¿Vieron la defensa que promedio tenían los dos centrales?", esgrimió respecto a Iván Roman, de 20 años; y Jonathan Villagra, de 25.
Acto seguido, sostuvo: "Esto es pensar en el futuro, en el recambio. Les pido paciencia porque los chicos están muy preocupados de las redes sociales y, a veces, los destrozan. En este proceso de maduración necesitan apoyo".
Finalmente, Milad se refirió al nuevo seleccionador y el traspaso de mando institucional, de cara a las elecciones de la ANFP este jueves.
"Hicimos un trabajo de base que se lo vamos a dejar completo a las personas que lleguen. Tengo muy buena relación con los dos candidatos (Jorge Uauy y Jorge Yunge) y el que salga lo va a hacer bien", sentenció.