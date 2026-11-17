Pablo Milad, presidente de la ANFP, atendió a los medios tras el empate de La Roja ante Colombia en el Monumental y respaldó el interinato de Nicolás Córdova al mismo tiempo que descartó liderar la búsqueda del próximo seleccionador.

"Córdova le dio la oportunidad a jóvenes que otro técnico no se lo habría dado. Te lo aseguro y eso pasa en los clubes también, porque cuando llega un técnico lo que menos mira es el fútbol formativo. ¿Vieron la defensa que promedio tenían los dos centrales?", esgrimió respecto a Iván Roman, de 20 años; y Jonathan Villagra, de 25.

Acto seguido, sostuvo: "Esto es pensar en el futuro, en el recambio. Les pido paciencia porque los chicos están muy preocupados de las redes sociales y, a veces, los destrozan. En este proceso de maduración necesitan apoyo".

Finalmente, Milad se refirió al nuevo seleccionador y el traspaso de mando institucional, de cara a las elecciones de la ANFP este jueves.

"Hicimos un trabajo de base que se lo vamos a dejar completo a las personas que lleguen. Tengo muy buena relación con los dos candidatos (Jorge Uauy y Jorge Yunge) y el que salga lo va a hacer bien", sentenció.