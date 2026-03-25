Nicolás Córdova y el duelo con Cabo Verde: Estamos empezando un proceso, así que nos viene bien

Nicolás Córdova, técnico de la selección chilena, anticipó el partido amistoso con Cabo Verde en Nueva Zelanda, por la FIFA Series de marzo, y valoró la oportunidad de enfrentar a un equipo que clasificó al Mundial de 2026, remarcando que La Roja "está empezando un proceso".

"Estamos contentos de estar acá, en este mini torneo que para los países mundialistas es preparatorio para la Copa del Mundo. Nosotros estamos empezando un proceso, también nos viene bien. Nos han acogido de buena manera, tenemos 16 horas más respecto a Chile, pero estamos bien y con todas las comodidades", declaró Córdova en Auckland.

Respecto al proceso, Córdova profundizó señalando que "estamos tratando de rejuvenecer el equipo respecto a las últimas clasificatorias. Hemos bajado cinco - seis años la media del equipo".

"Están apareciendo jugadores jóvenes y lo más importante es que estos jugadores puedan tener partidos, y prepararlos de la mejor manera, para cuando empiecen las clasificatorias para el Mundial 2030, estos jugadores tengan minutaje real, con equipos reales que van a competir en un Mundial, y que hayan vestido la camiseta de la selección, en lugares como este, de alta competencia", comentó.

Córdova también abordó el desafío que tendrá Chile en las próximas Clasificatorias, subrayando la gran presión que tendrá la selección, después de quedar fuera de tres mundiales.

"Ha sido un golpe fuerte estar tres mundiales sin participar. Es un proceso que va a tener presión por sí solo, y sabemos que la gente necesita que Chile vuelva a estar en ese lugar. Es el máximo nivel para una selección, un lugar donde todos quieren estar. Pero estamos trabajando conscientes que el camino que hemos elegido hace tres años, en las selecciones juveniles, nos va a llevar a estar en el Mundial 2030", expresó.

Por último, Córdova valoró el título histórico que ganó Santiago Wanderers en la Copa Libertadores Sub 20.

"Nos pone contentos a todos lo que está pasando, que hayan logrado un título tan relevante para nuestro fútbol, que no es muy común. De ese equipo la gran mayoría ha estado en las selecciones juveniles con nosotros. El año pasado llevamos a siete jugadores a la Sub 20, y los conocemos bien, son chicos que puedan ratificar este momento que han tenido", sentenció.

El amistoso entre Chile y Cabo Verde está programado para este viernes, a las 00:00 horas (03:00 GMT), y lo podrás escuchar en Cooperativa Deportes y seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.