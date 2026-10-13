Paredes postuló al "Fantasma" Figueroa para La Roja: Tiene personalidad

El futuro de La Roja sigue a la deriva ante la incertidumbre sobre el nuevo director técnico que sucederá a Nicolás Córdova y un mundialista con la selección repasó sus candidatos para la banca nacional.

El exgoleador Esteban Paredes, propuso a Marco Antonio Figueroa, en caso de que el director técnico del "Equipo de Todos" deba ser chileno.

Tienes que tener un técnico con personalidad. El 'Fantasma' Figueroa la tiene, lleva mucho tiempo dirigiendo. Podría ser una opción", expresó el goleador histórico del fútbol chileno", dijo en el programa Tipsters respecto al estratega del club nicaragüense Real Estelí.

En cuanto a nombres internacionales, señaló que "ya tiene selección, pero me hubiera gustado que haya estado con nosotros (Marcelo) Gallardo", exDT de River Plate que inicia un nuevo proceso al mando de Ecuador.

Consultado por la opción de Gustavo Álvarez, el "Tanque" sostuvo: "No sé si será lo ideal para la selección. Iría por alguno que tenga más experiencia, que haya ganado Libertadores, Sudamericana".

Tras eso, le consultaron sobre un posible regreso de Jorge Sampaoli. Paredes fue categórico: "¿Me estás hueveando? Dime a qué equipo lo hizo jugar bien después de Chile".