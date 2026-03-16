¿Por qué Córdova no citó a Erick Pulgar a los partidos de la selección?

El mediocampista chileno Erick Pulgar resultó ser la principal ausencia en la lista de convocados de la selección chilena para los próximos desafíos internacionales. El director técnico nacional Nicolás Córdova oficializó el plantel que viajará hacia Auckland, Nueva Zelanda, nómina en la que no figuró el volante de Flamengo pese a su gran nivel.

Según supimos en Cooperativa Deportes, el motivo de la ausencia del deportista respondió a una petición directa del propio futbolista al cuerpo técnico.

Erick Pulgar solicitó no ser considerado para esta gira con el objetivo de permanecer en Río de Janeiro y disputar un lugar en la formación titular del cuadro carioca ante el reciente cambio de mando en la institución.

La contratación del entrenador portugués Leonardo Jardim en Flamengo motivó la decisión del volante nacional, quien busca asegurar su presencia en el esquema del estratego luso.

De esta manera, el equipo de Chile enfrentará a las selecciones de Nueva Zelanda y Cabo Verde por el torneo amistoso FIFA Series sin uno de sus principales referentes en el mediocampo.