Resumen 2025: Gareca dejó La Roja con el fracaso consumado y Chile albergó el Mundial sub 20

Luego de un triste 2024, la selección chilena vivió un amargo 2025, marcado por el cierre de el tercer fracaso consecutivo en unas Clasificatorias mundialistas, que además fueron las peores del "Equipo de Todos" en la historia.

El combinado nacional abrió el año con un amistoso con jugadores del torneo local; fuera de toda ventana intencional oficial.

El 8 de febrero, en el Estadio Nacional, La Roja goleó 6-1 a Panamá, en una prueba de nombres veraniega que más allá del marcador, no movió mucho la batuta crítica contra Ricardo Gareca, pues había que demostrar por los puntos y con equipo estelar.

El adiós a Gareca y a otra Copa del Mundo

Las Clasificatorias al Mundial 2026 volvieron con la fecha 13, el 20 de marzo en Asunción. Chile llegaba penúltimo y se transformó en colista con una derrota de 1-0 ante Paraguay, por la solitaria anotación de Omar Alderete.

El siguiente partido, cinco días después, eramatar o morir ante Ecuador en Santiago, pero un 0-0 dejó a La Roja cada vez más cerca de la eliminación. Cabe señalar que nuestro seleccionado nunca pudo volver a abandonar la condición de colista.

La acción internacional saltó hasta el 5 de junio, con una derrota de 0-1 a manos de Argentina en el Estadio Nacional. El resumen: Chile prácticamente fuera de la Copa del Mundo.

Solo una mínima combinación matemática le permitió a Chile llegar a la penúltima fecha con posibilidades de repechaje, aunque casi nulas. En los futbolístico, la escuadra criolla dirigida por "Tigre" no encontraba la vuelta para un momento pésimo a escala histórica.

Además, la continuidad del DT se mantuvo únicamente por el aspecto económico ante el millonario pago que significaba un despido. Pablo Milad anteriormente ya había explicitado que al quedar sin opciones numéricas, se usaría una cláusula existente en el contrato para ponerle fin al ciclo.

Bolivia ganó por 2-0 en El Alto el 10 de junio para dejar oficialmente a La Roja eliminada del Mundial, en una opaca actuación. Chile prácticamente no estuvo en la cancha.

La conferencia de prensa post partido se hizo esperar largamente, recordando lo que fue el adiós de Eduardo Berizzo luego de caer ante Paraguay en el Monumental en noviembre de 2023. La guardia por escuchar al DT fue tensa.

Finalmente, tras haberse despedido de los jugadores en camarines, Ricardo Gareca enfrentó los micrófonos y confirmó la noticia: Se acabó su periodo como seleccionador de Chile, a fin de "descomprimir" con el fracaso ya consumado.

Aún restaba por jugarse la última doble fecha en septiembre y Nicolás Córdova, jefe de selecciones menores, tuvo que asumir como interino en el equipo adulto, a solo un par de semanas de tener que competir como anfitrión en el Mundial sub 20

El combinado criollo jugaba simplemente por el honor de no cerrar como colistas como en el camino a Corea-Japón 2002, pero una derrota de 3-0 en Brasil y un empate frente al Uruguay de Marcelo Bielsa en Ñuñoa terminaron por coronar a Chile con el "anti logro" de terminar último.

En cuanto a la tabla, La Roja firmó su peor proceso desde que se disputa el actual formato clasificatorio: Logró apenas 11 puntos, uno menos que en la ruta al 2002; también registró una peor diferencia de gol que en aquel periodo (-18 vs. -12).

Incluyendo lo que resta para la cita planetaria de 2030, Chile alcanzará, al menos, 16 años sin jugar en un Mundial adulto masculino.

El Mundial sub 20 en Chile: Las métricas

Debido a la exclusión a puertas cerradas que Conmebol le hizo a Chile en busca de co-organizar el Mundial adulto 2030, nuestro país se quedó con la sede Copa del Mundo sub 20 2025 como "premio de consuelo".

Debido a las exigencias FIFA para evitar traslados muy largos, el torneo se concentró en cuatro sedes dentro de la zona central: Valparaíso ("Elías Figueroa"), Santiago (Nacional), Rancagua (El Teniente) y Talca (Fiscal).

Córdova tuvo que cambiar el chip rápido para alistar el torneo que tuvo al capitán Juan Francisco Rossel, Ian Garguez, Lautaro Millán, Matías Pérez y Sebastián Mella como algunos de sus nombres destacados.

El debut fue un sufrido triunfo por 2-1 ante Nueva Zelanda no exento de pasajes complicados, y sellado por Garguez en los descuentos. Luego, llegó una derrota por 2-0 a manos de un Japón ya instalado como uno de los equipos fuertes en torneos internacionales juveniles.

La caída ante un cuadro nipón dominador evidenció las falencias que ya habían significado complicaciones en el primer partido y las críticas al rendimiento nacional fueron acrecentándose.

El día previo a la crucial última fecha grupal, Nicolás Córdova hizo frente a los cuestionamientos con una frase que quedaría para el bronce: "Las métricas que tienen ustedes son distintas a las de nosotros".

Cordova se aferró con todo al análisis estadístico para medir el desempeño esgrimió que "no pueden decirme que no hay una propuesta. Es súper injusto lo que están haciendo".

La tercera jornada grupal era una final contra Egipto que no pudo ser más dramática, sufrida y hasta incierta; el 3 de octubre.

Chile se puso arriba con gol de Nicolás Cárcamo y los africanos empataron a los 47. La Roja avanzaba por puntaje con ese resultado, pero Omar Khedr puso el 2-1 egipcio a los 90+5'.

El equipo africano celebró tras el pitazo final mientras el conjunto chileno se lamentaba por lo que era una aparente eliminación en primera fase. Sin embargo, el desenlace fue otro gracias al reglamento.

Ambos equipos terminaron totalmente igualados en cada criterio de desempate en la tabla y en cuanto a amonestaciones de jugadores también estaban equiparados.

Las dudas de los oficiales FIFA ante la prensa en el Estadio Nacional aumentó la confusión, ya que Chile figuró como el clasificado a octavos de final en el sitio web oficial.

Luego de varios minutos de consultas en los pasillos se aclaró todo: Chile pasó por criterio de fair play porque Egipto también tuvo amonestados en el cuerpo técnico, lo que terminó por desequilibrar el último factor de desempate antes de verse obligados a hacer un sorteo.

La Roja clasificó de milagro a octavos de final; sumando más críticas que aumentaron por las palabras del zaguero Nicolás Suárez, quien con un tono altanero resaltó la estadística por encima del desarrollo del juego como tal: "Date cuenta la posición, date cuenta cómo sometemos a los equipos rivales, las ocasiones que creamos. Obvio que juega bien Chile".

El golpe de realidad para el equipo nacional fue la clara goleada de 4-1 sufrida ante México en Valparaíso el 7 de octubre, que sentenció la eliminación del duelo de casa en un torneo que acabó por ganar Marruecos ante Argentina.

También se disputó el Mundial sub 17 en Catar, con Sebastián Miranda al mando: Chile quedó eliminado como colista del Grupo K por diferencia de gol, tras una derrota con Francia (2-0), recibir un agónico empate de Uganda (1-1) y lograr en la última fecha un insuficinte triunfo Canadá (2-1).

Rumbo al 2030: Inicia la búsqueda de la reconstrucción

La Roja tuvo su primer partido post Clasificatorias y era Gareca con un único amistoso en la fecha FIFA de octubre, en La Florida.

Sebastián Miranda ofició como DT ante la reciente presencia de Córdova como técnico principal con la sub 20 y la nómina presentó novedades, repitiendo lo hecho ante Brasil y Uruguay: Nombres nuevos, regresos como el de Ben Brereton, la salida de Brayan Cortés para dar paso a la titularidad de Lawrence Vigouroux y la total ausencia de jugadores de la "Generación Dorada".

La intención era clara: Armar un nuevo equipo. Chile acabó por vencer 2-1 a Perú en un encuentro con escaso interés por asistir debido al mal momento del equipo.

Luego vino el cierre del año con dos amistosos en Rusia, que se desarrollaron pese a las quejas diplomáticas de Ucrania por el compromiso en el país que está en pleno conflicto bélico.

En primer lugar se obtuvo un 2-0 ante los locales el día 15 de noviembre, con la aparición goleadora de Gonzalo Tapia y Ben Brereton.

Tres días después, Chile remontó 2-1 en un nuevo cruce con Perú, que había abierto el marcador al minuto 34 gracias a un grave error de Iván Román que terminó en penal, expulsión y gol de Alex Valera.

Sin embargo, Felipe Loyola -con pivoteo del debutante Francisco Salinas, del campeón Coquimbo Unido- y Darío Osorio dieron vuelta el marcador y sumaron buenas sensaciones para revitalizar la alicaída selección.

Ahora, Chile tendrá que esperar que los dirigentes hagan su tarea y sellen al próximo entrenador para tomar definitivamente las riendas del nuevo proceso.

Manuel Pellegrini sonó constantemente hasta que la puerta se cerró con su renovación en Real Betis hasta 2027. La tarea es compleja, y con elecciones en la ANFP/FFCh para 2026, solo queda mantener una cuota de esperanza para elevar el nivel y poner en marcha algún avance en la Copa América 2027.