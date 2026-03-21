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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

TyC Sports se burló sin asco de la nueva camiseta de la selección chilena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El medio argentino se ensaño contra la selección nacional.

TyC Sports se burló sin asco de la nueva camiseta de la selección chilena
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El medio argentino TyC Sports cargó contra la nueva camiseta de la selección chilena a través de sus redes sociales, tras la presentación de su equipación alternativa para el año 2026.

En redes sociales, publicaron dos imágenes con un tono irónico en las que decían: "Ultimo Momento: Chile presentó la camiseta alternativa que no usará en el Mundial 2026".

En Instagram, la foto estuvo seguida de otra que contenía el siguiente mensaje: "Porque salió último en las eliminatorias y no clasificó", en relación al diseño inspirado en el Desierto Florido de Atacama.

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