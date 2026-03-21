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TyC Sports se burló sin asco de la nueva camiseta de la selección chilena
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Autor: Redacción Cooperativa
El medio argentino se ensaño contra la selección nacional.
El medio argentino se ensaño contra la selección nacional.
El medio argentino TyC Sports cargó contra la nueva camiseta de la selección chilena a través de sus redes sociales, tras la presentación de su equipación alternativa para el año 2026.
En redes sociales, publicaron dos imágenes con un tono irónico en las que decían: "Ultimo Momento: Chile presentó la camiseta alternativa que no usará en el Mundial 2026".
En Instagram, la foto estuvo seguida de otra que contenía el siguiente mensaje: "Porque salió último en las eliminatorias y no clasificó", en relación al diseño inspirado en el Desierto Florido de Atacama.