TyC Sports se burló sin asco de la nueva camiseta de la selección chilena

El medio argentino TyC Sports cargó contra la nueva camiseta de la selección chilena a través de sus redes sociales, tras la presentación de su equipación alternativa para el año 2026.

En redes sociales, publicaron dos imágenes con un tono irónico en las que decían: "Ultimo Momento: Chile presentó la camiseta alternativa que no usará en el Mundial 2026".

En Instagram, la foto estuvo seguida de otra que contenía el siguiente mensaje: "Porque salió último en las eliminatorias y no clasificó", en relación al diseño inspirado en el Desierto Florido de Atacama.