Vidal: Es momento que la ANFP se ponga los pantalones y elija un técnico lo antes posible
El "King" pidió un entrenador "que no busque excusas".
El "King" pidió un entrenador "que no busque excusas".
Arturo Vidal, bicampeón de América con la selección y capitán de Colo Colo, analizó el discreto empate sin goles de La Roja ante Colombia, el último amistoso de Chile en 2026, y pidió a la ANFP que "se ponga los pantalones" y elija un técnico para reemplazar a Nicolás Córdova.
Cuando se jugaban los minutos finales en el Monumental, Vidal, en el React de Mega, indicó que "hay que pensar en elegir un buen entrenador y buscar un sistema, una forma de jugar. Y trabajar pensando en la Copa América y después las eliminatorias".
En la misma línea, pidió "un entrenador que sea claro y no que busque excusas cada vez que hable".
"Es momento que la ANFP se ponga las pilas, los pantalones, y elija un técnico lo antes posible", lanzó.
Finalmente, concluyó: "Un técnico que tenga un proyecto, que le den la oportunidad y lo dejen trabajan. No podemos seguir esperando".