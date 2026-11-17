Arturo Vidal, bicampeón de América con la selección y capitán de Colo Colo, analizó el discreto empate sin goles de La Roja ante Colombia, el último amistoso de Chile en 2026, y pidió a la ANFP que "se ponga los pantalones" y elija un técnico para reemplazar a Nicolás Córdova.

Cuando se jugaban los minutos finales en el Monumental, Vidal, en el React de Mega, indicó que "hay que pensar en elegir un buen entrenador y buscar un sistema, una forma de jugar. Y trabajar pensando en la Copa América y después las eliminatorias".

En la misma línea, pidió "un entrenador que sea claro y no que busque excusas cada vez que hable".

"Es momento que la ANFP se ponga las pilas, los pantalones, y elija un técnico lo antes posible", lanzó.

Finalmente, concluyó: "Un técnico que tenga un proyecto, que le den la oportunidad y lo dejen trabajan. No podemos seguir esperando".