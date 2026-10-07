[VIDEO] Gabriel Suazo recibió un duro puñetazo en el rostro que solo terminó en amarilla

El capitán de la selección chilena, Gabriel Suazo, recibió un golpe de puño en el rostro por parte del mexicano Everardo López durante el triunfo por 2-0 de La Roja sobre México en Los Angeles, acción que terminó únicamente con tarjeta amarilla para el defensor.

La jugada ocurrió cerca de los 72 minutos, cuando México se preparaba para ejecutar un balón detenido. Mientras ambos futbolistas buscaban posición dentro del área, López intentó desprenderse de la marca y golpeó con el puño cerrado el rostro de Suazo, quien cayó al césped y debió recibir atención.

El árbitro canadiense Filip Dujic decidió amonestar al jugador mexicano y no mostró tarjeta roja, provocando los reclamos de los futbolistas nacionales y un posterior cruce entre integrantes de ambos equipos.

La decisión fue duramente cuestionada por el exárbitro internacional mexicano Fernando "El Cantante" Guerrero, quien contó con gafete FIFA entre 2014 y 2024 y participó como VAR en el Mundial de Qatar 2022.

"Era expulsión el puñetazo que mete López sobre Suazo. El balón no estaba en juego y golpea con fuerza en el rostro del rival con el puño cerrado", aseguró Guerrero al analizar la acción.

La polémica se produjo cuando Chile ya estaba en ventaja en el marcador, en un encuentro que terminó con victoria por 2-0 para el equipo dirigido por Nicolás Córdova, gracias a los goles de Maximiliano Gutiérrez y Vicente Pizarro.

De acuerdo con la ficha del compromiso, López recibió amarilla a los 72 minutos y el partido finalizó sin expulsados, pese a la fuerte acción sobre el lateral chileno.