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[VIDEO] Vigouroux se lució y salvó a La Roja tras gran atajada a un penal de Colombia
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El golero nacional se hizo gigante ante Luis Javier Suárez.
El golero nacional se hizo gigante ante Luis Javier Suárez.
Lawrence Vigouroux se hizo gigante en el Monumental y contuvo el penal ejecutado por Luis Javier Suárez (35'), saltando hacia su costado derecho para desviar el lanzamiento y mantener el 0-0 parcial de la selección chilena en su amistoso con Colombia.