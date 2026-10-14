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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección colombiana

[VIDEO] El fin de una era: Carlos "Pibe" Valderrama sorprendió al decirle adiós a su icónica melena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El histórico exfutbolista colombiano impactó a sus seguidores en redes sociales con un radical cambio de look al aparecer completamente rapado.

[VIDEO] El fin de una era: Carlos
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Un cambio de imagen que absolutamente nadie esperaba protagonizó el histórico exseleccionado colombiano Carlos "Pibe" Valderrama, quien causó furor y asombro total en redes sociales al despedirse de su característica melena rubia y rizada, la cual lució durante décadas y se transformó en un símbolo de su carrera.

A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, el otrora capitán cafetero aparece en compañía de su esposa, Elvira Redondo, quien con máquina en mano le cortó el cabello hasta dejarlo totalmente rapado.

El registro audiovisual se viralizó de inmediato en distintas plataformas, dejando atónitos a los fanáticos del fútbol mundial.

Mira acá el registro

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