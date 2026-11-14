Ecuador logró su primer triunfo con Marcelo Gallardo tras vencer a Costa Rica

Ecuador venció por 2-0 a Costa Rica en su amistoso disputado en Quito, resultado que significó el primer triunfo de Marcelo Gallardo en la banca de la "Tri" y puso fin a la sequía de victorias con la que arrancó su ciclo como seleccionador.

Pese a un arranque incómodo ante la presión centroamericana que exigió a Hernán Galíndez frente a Manfred Ugalde (9'), el conjunto ecuatoriano destrabó el trámite mediante una habilitación profunda de Piero Hincapié que Jordy Caicedo resolvió con un remate cruzado (22').

El dominio del dueño de casa se acentuó durante el complemento a partir de la movilidad de John Yeboah y Keny Arroyo, inclinando definitivamente el control del juego con la expulsión de Diego Mesén en la visita (68').

La insistencia local encontró premio tras un penal cometido por Juan Pablo Vargas sobre Yeboah (81'), instancia en la que Moisés Caicedo ejecutó con tranquilidad para asegurar la victoria (83').

Con este resultado, el elenco de Gallardo tomó oxígeno tras las caídas sufridas en su gira asiática previa y cerrará el año recibiendo a Bolivia el martes 17 de noviembre a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Monumental de Guayaquil.

Mientras que el conjunto dirigido por Bryan Ruiz se medirá con Argentina en la misma jornada a las 18:00 (21:00 GMT).