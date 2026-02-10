Selección de España sufrió sensible baja para el Mundial

La selección de España, que será rival de Chile en junio próximo en un partido amistoso, sufrió su primera baja para el Mundial de Norteamérica 2026, ya que se lesionó el delantero Samu Aghehowa, con una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha jugando por FC Porto.

A cuatro meses del Mundial y apenas mes y medio para la vuelta a escena, con la disputa de la 'Finalissima' ante Argentina, España perdió a uno de los delanteros que se había asentado en las últimas convocatorias.

La temporada del delantero de FC Porto dejaba 20 goles en 32 encuentros que daban argumentos a su continuidad en las listas de España de cara al Mundial.

Previo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canada, la selección española disputará un amistoso con La Roja el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en horario aún por definir.