Zidane confirmó que Mbappé será baja en Francia para el duelo con Italia

Zinédine Zidane, seleccionador de Francia, confirmó este miércoles que Kylian Mbappé no podrá jugar este jueves contra Italia en San Siro, Milán, por la quinta fecha de la Nations League.

El delantero del Real Madrid sufre una "pequeña molestia", según el seleccionador de los Bleus.

Mbappé "no podrá jugar contra Italia", anunció Zidane este miércoles por la noche en Milán, en vísperas del partido de la selección francesa contra la 'azzurra'.

El seleccionador francés no quiere correr riesgo alguno con su capitán, aunque espera que "pueda jugar el domingo" contra Turquía, según recoge la edición digital de 'L'Equipe'.

El partido entre Francia e Italia será en San Siro, Milán, a partir de las 16:45 horas (19:45 GMT).