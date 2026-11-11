Ministro criticó el paro de camioneros: Es un sector que ha tenido tratamiento privilegiado

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, criticó el paro nacional de varios gremios de transporte de carga por el alza del precio de los combustibles, especialmente porque -según afirmó- se trata de un sector que ha tenido "un tratamiento privilegiado".

En conversación con EmolTV, el secretario de Estado advirtió que las movilizaciones pueden afectar el abastecimiento interno y los precios de los productos del sector de agrícola, pues al "entrabarse el flujo de transporte", se dificulta que éstos lleguen a los centros de distribución, lo que termina por reducir la oferta.

Asimismo, Campos afirmó que otro de los principales riesgos del paro de camioneros es la eventual afectación a las exportaciones agrícolas, ya que coincide con el comienzo de la temporada de exportación frutícola: "La oportunidad con la que llegamos con nuestras exportaciones pasa a ser un elemento esencial" para determinar las ganancias del sector, aseveró.

El titular de Agricultura también cuestionó que los gremios de transportes inicien movilizaciones con el fin de presionar por sus demandas, reconociendo que le "llama la atención que un sector que ya ha tenido un tratamiento privilegiado reaccione de la forma como lo está haciendo".

"Es una caricatura lo que voy a decir: si el sector agrícola chileno, que también ha padecido los efectos de la alza de los combustibles, hubiese recibido en estos meses la mitad de los beneficios o ventajas que han recibido los transportistas, yo creo que el sector agrícola le habría erigido un monumento al Ministro Hacienda en la Plaza de Armas en Santiago. Entonces, es complicado", aseguró.

El ministro indicó que parte de las demandas de los transportistas corresponde a problemas entre privados, como la reciente protesta ocurrida en el Puerto de San Antonio, y apuntó a que los conflictos por las tarifas deben solucionarse entre quienes contratan servicios de transportes y quienes los prestan.

"Tampoco le puede pedir al Estado o al Gobierno que solucione esa controversia entre empresas o entre intereses particulares", sostuvo la autoridad, subrayando que una medida estatal en esa materia implicaría un costo que finalmente sería asumido por toda la ciudadanía vía impuestos.