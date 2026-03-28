DT de Paraguay se rindió ante el nivel de Lucas Romero: "Jugó un muy buen partido"

Pese a que aún no logra consolidarse como un titular indiscutido en el esquema de Universidad de Chile, el presente de Lucas Romero dio un salto internacional al ser considerado por Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay y respondió con creces a la confianza del DT.

El mediocampista fue desde el arranque y se mantuvo en cancha hasta el minuto 79 en la victoria paraguaya por 1-0 sobre Grecia. Tras el compromiso, Romero no solo recibió positivos comentarios de la prensa guaraní, sino también el reconocimiento público de su estratega.

Una vez finalizado el encuentro, Alfaro analizó el desempeño del jugador la U: "Vi un trabajo muy sólido de todos, pasando por Lucas Romero, que estaba fuera de la lista y entró por la lesión de (Andrés) Cubas y jugó un muy buen partido", sostuvo.

En esa misma línea, el exentrenador de Boca Juniors y Ecuador destacó la velocidad con la que los nuevos nombres se han integrado al grupo. "Los vi como si estuviesen trabajando hace mucho tiempo con nosotros, adaptados muy rápidamente a las normas de convivencia y a la manera que tenemos de sentir y de jugar", añadió.

Respecto a la salida de Romero antes del pitazo final, el técnico admitió que se debió estrictamente a un tema físico para proteger al futbolista. "La idea era que él jugara los 90 minutos, pero empezó a cargarse muscularmente y decidimos cambiarlo", reveló.

Ahora, Lucas Romero y la selección de Paraguay se preparan para el desafío amistoso ante Marruecos este martes.