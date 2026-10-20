Olimpia arremetió contra Alfaro y le exigió respeto por el fútbol paraguayo

Olimpia de Paraguay respondió con dureza a Gustavo Alfaro, entrenador de la selección paraguaya, y le exigió "rigor y respeto" después de que el técnico argentino cuestionara el nivel del fútbol local y utilizara la eliminación del conjunto de Asunción en la Copa Sudamericana como ejemplo de sus críticas.

"El crecimiento del fútbol paraguayo exige responsabilidad, rigor y respeto entre sus protagonistas", manifestó el club en un comunicado, en respuesta a las declaraciones del seleccionador sobre la derrota por 1-4 ante Vasco da Gama en la Copa Sudamericana.

La controversia comenzó cuando Alfaro cuestionó el rendimiento del campeonato paraguayo durante una conferencia de prensa posterior al amistoso en que la "Albirroja" derrotó por 1-0 a Colombia, disputado el pasado 2 de octubre.

"La liga local tiene que mejorar, Olimpia perdió 1-4 contra Vasco y fue un caos", expresó el entrenador, quien recordó que el conjunto brasileño atravesaba dificultades en su torneo doméstico.

Lejos de retractarse, Alfaro reafirmó su postura este lunes durante un entrenamiento de la selección con futbolistas del medio local, asegurando que "dato mata relato".

"Si quieren enojarse con el mensajero, enójense (...), yo vengo a comunicar lo que veo, y vengo a comunicar la ilusión que tengo. Quiero que Olimpia, Cerro, Nacional, Guaraní sean campeones, que sean competitivos", manifestó el técnico argentino.

Ante estas declaraciones, Olimpia reconoció que su eliminación internacional estuvo por debajo de las expectativas, aunque rechazó que ese resultado se utilice para evaluar el nivel general del fútbol paraguayo.

"La eliminación ante Vasco da Gama estuvo muy por debajo de las expectativas y exigencias de nuestra institución. Asumimos nuestra responsabilidad sin excusas. Ninguna victoria posterior modifica esa evaluación, pero tampoco aceptamos que una actuación particular sea utilizada para establecer conclusiones generales sobre el fútbol paraguayo", señaló el club.

La institución también aseguró que comparte con Alfaro el objetivo de elevar el nivel de la competencia local y reconoció la importancia de los análisis técnicos para conseguirlo.

Mientras continúa la controversia, Olimpia lidera el Torneo Clausura paraguayo con 30 puntos en 15 fechas, uno por encima de Nacional, y su próximo compromiso será este domingo como visitante frente a Sportivo Ameliano.