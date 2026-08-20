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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Sudamericana: Olimpia fue eliminado por Vasco da Gama pese al golazo de Matus

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro paraguayo fue goleado por los brasileños en Asunción.

Sudamericana: Olimpia fue eliminado por Vasco da Gama pese al golazo de Matus
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Olimpia, pese a contar con un golazo del chileno Esteban Matus, fue eliminado de la Copa Sudamericana, tras perder por 1-4 ante Vasco da Gama este jueves en el Defensores del Chaco en Asunción, en la revancha de octavos de final.

Los paraguayos habían cosechado un empate sin goles en Brasil y la ilusión se encendió con un zurdazo desde fuera del área de Matus, a los 15 minutos.

Sin embargo, los cariocas lo dieron vuelta en el primer tiempo, con los goles de Thiago Mendes (29') y David (36').

Finalmente, en la segunda parte, Vasco completó la tarea, con dos tantos más, un disparo de Adson (70') y un cabezazo de Claudio Spinelli (84').

En cuartos de final, Vasco da Gama enfrentará al ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y River Plate, que se resolverá la próxima semana en Buenos Aires.

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