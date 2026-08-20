Sudamericana: Olimpia fue eliminado por Vasco da Gama pese al golazo de Matus
El cuadro paraguayo fue goleado por los brasileños en Asunción.
El cuadro paraguayo fue goleado por los brasileños en Asunción.
Olimpia, pese a contar con un golazo del chileno Esteban Matus, fue eliminado de la Copa Sudamericana, tras perder por 1-4 ante Vasco da Gama este jueves en el Defensores del Chaco en Asunción, en la revancha de octavos de final.
Los paraguayos habían cosechado un empate sin goles en Brasil y la ilusión se encendió con un zurdazo desde fuera del área de Matus, a los 15 minutos.
Sin embargo, los cariocas lo dieron vuelta en el primer tiempo, con los goles de Thiago Mendes (29') y David (36').
Finalmente, en la segunda parte, Vasco completó la tarea, con dos tantos más, un disparo de Adson (70') y un cabezazo de Claudio Spinelli (84').
En cuartos de final, Vasco da Gama enfrentará al ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y River Plate, que se resolverá la próxima semana en Buenos Aires.