Sudamericana: Olimpia fue eliminado por Vasco da Gama pese al golazo de Matus

Olimpia, pese a contar con un golazo del chileno Esteban Matus, fue eliminado de la Copa Sudamericana, tras perder por 1-4 ante Vasco da Gama este jueves en el Defensores del Chaco en Asunción, en la revancha de octavos de final.

Los paraguayos habían cosechado un empate sin goles en Brasil y la ilusión se encendió con un zurdazo desde fuera del área de Matus, a los 15 minutos.

Sin embargo, los cariocas lo dieron vuelta en el primer tiempo, con los goles de Thiago Mendes (29') y David (36').

Finalmente, en la segunda parte, Vasco completó la tarea, con dos tantos más, un disparo de Adson (70') y un cabezazo de Claudio Spinelli (84').

En cuartos de final, Vasco da Gama enfrentará al ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y River Plate, que se resolverá la próxima semana en Buenos Aires.