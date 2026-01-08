Ariel Holan y Gustavo Alvarez son los principales candidatos para asumir la selección de Perú

La selección de Perú entró en la recta final en la búsqueda de un nuevo director técnico y los dos principales candidatos son dos conocidos del fútbol chileno: Los argentinos Ariel Holan y Gustavo Alvarez.

Según informó el medio peruano Depor, el director deportivo de la selección peruana, Jean Ferrari, está buscando cerrar lo antes posible un acuerdo y el objetivo de la Federación de fútbol del vecino país es presentar a su nuevo entrenador antes del cierre de enero.

Holan, extécnico campeón con Universidad Católica en 2020, está actualmente sin equipo, tras su salida de Rosario Central, club con el que conquistó un polémico título de la Liga Argentina en 2025.

De acuerdo al citado medio, Holan es la primera opción que maneja Ferrari, y su estilo de juego y modo de trabajo encajan con lo que están buscando en la selección peruana.

Alvarez, en tanto, aparece como segunda opción. El entrenador llega tras dos temporadas en Universidad de Chile, en donde logró una Copa Chile en 2024 y una gran campaña internacional en 2025, alcanzado las semifinales de la Sudamericana.

El nombre de Alvarez también gusta en Perú, ya que conoce el medio: Tuvo un pasos por Sport Boys y Atlético Grau.

El objetivo de Ferrari es anunciar lo antes posible a Holan o Alvarez, para que pueda presenciar el inicio de la liga peruana, trabajar con las divisiones inferiores y comenzar el proceso rumbo al Mundial 2030.