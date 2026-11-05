Desde Italia: Perú sorprendió con un Sub 20 de Como 1907 para su amistoso con Bolivia

El volante juvenil Francesco Andrealli, del club italiano Como 1907, fue la principal novedad en la convocatoria de Perú, dirigido por el brasileño Mano Menezes, para el amistoso con Bolivia en Lima del próximo 13 de noviembre.

El estratega brasileño tenía previsto sumar a Andrealli a la Bicolor desde las anteriores fechas FIFA, pero finalmente pudo coordinar con el club recién para la última ventana internacional del año.

El jugador, de 19 años y nacido en Italia, tendrá su primera experiencia con la selección adulta, pero ya defendió la camiseta peruana en la categoría sub 20, incluso enfrentando dos amistosos contra La Roja en marzo.

Por otro lado, la lista de Mano Menezes un busca de renovación dejó fuera a referentes de la selección y a jugadores de la primera división de Perú, que está próxima a concluir su torneo Clausura.

Destacan las ausencias en la lista de André Carrillo, del Corinthians; Álex Valera y Jairo Concha, de Universitario, así como los defensas Miguel Araujo, de Sporting Cristal; y Renzo Garcés, de Alianza Lima.