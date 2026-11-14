Perú venció a Bolivia y sumó su segundo éxito bajo el mando de Mano Menezes

La selección de Perú venció este viernes por 2-0 a la de Bolivia, con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro, en un partido amistoso de la fecha FIFA jugado en el estadio "Alejandro Villanueva" de Lima y sumó su segundo triunfo en la era de su técnico, el brasileño Mano Menezes.

El conjunto blanquirrojo necesitaba regalar otra victoria a sus hinchas antes de cumplir el primer año de Menezes como estratega y lo consiguió a costa de la selección de Oscar Villegas, quien ha sumado cinco derrotas desde junio pasado.

A los 10 minutos de juego, el árbitro verificó en el VAR una jugada del boliviano Héctor Cuéllar que generó un penal a favor de Perú.

El encargado del disparo fue el delantero Gianluca Lapadula, quien remató hacia la izquierda de la portería de Lampe y marcó el primer gol a los 12 minutos del partido y encendió la algarabía en el estadio limeño.

El centrocampista boliviano Miguel Terceros remató al arco de Gallese, pero el arquero peruano la desvió con las manos, en la más clara llegada al arco local.

En el contragolpe, Lapadula se escapó con el balón y superó a la defensa verde, pero su disparo cruzó el arco y salió perdido a un lado.

También el volante boliviano Robson Tomé intentó un fuerte remate para sorprender a Gallese, pero el portero peruano recibió el balón con ambas manos en el pecho.

En el segundo tiempo, Adrián Ugarriza, reemplazante de Lapadula, intenta forzar otro penal para Perú, pero el árbitro no lo considera, mientras que Bolivia intensifica su ataque con Terceros como la figura en el césped del estadio de Alianza Lima.

Sin embargo, la historia aún no estaba completa en Lima y, a los 87 minutos, el extremo izquierdo Maxloren Castro anotó el segundo gol de Perú con un remate desde fuera del área, tras entrar en sustitución de Rodrigo Vilca.

Los próximos amistosos de ambos equipos serán el 17 de noviembre cuando Bolivia se medirá con Ecuador en Guayaquil y el 9 de diciembre cuando Perú se enfrente a Panamá en la ciudad de Cusco.