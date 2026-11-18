La selección de Uruguay goleó este martes por 5-0 a la de República Dominicana y cerró el 2026 con una celebración por sus dos triunfos en dos nuevas presentaciones bajo las órdenes de Diego Forlán.

La Celeste venció la semana pasada a Argentina en La Bombonera y este martes se impuso en el Campus de Maldonado, en un partido donde los mejores momentos fueron en la segunda parte.

Rodrigo Aguirre abrió la cuenta al final del primer tiempo (41'), y los otros cuatro goles llegaron en el complemento.

Tras un intento de Facundo Bernal y otro de Fede Valverde que se perdieron por poco, el segundo tanto uruguayo llegó a los 65 minutos después de un error del portero Xavier Valdez, a quien Federico Viñas le robó el balón en la salida para anotar.

Minutos después, el guardameta derribó a Facundo Pellistri dentro del área y Nicolás de la Cruz convirtió a los 70 el penal sancionado por el árbitro brasileño Matheus Candancan en gol.

Valverde tuvo su revancha y a los 86 minutos marcó el cuarto tanto con un potente disparo ante el que nada pudo hacer la defensa rival, mientras que Bruno Damiani selló su debut soñado y a los 90 minutos selló la goleada charrúa.