Los dardos cruzados entre el Sifup y el presidente de San Antonio Unido

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) hizo una denuncia en contra de Guillermo Lee, presidente y dueño de San Antonio Unido, que terminó en un intercambio de mensajes a raíz de deudas en el pago a jugadores tras el fin de sus contratos.

Por medio de un comunicado, desde el gremio aseguraron que el mandamás del cuadro lila, pese al compromiso adquirido con los jugadores, no ha firmado los finiquitos, por lo cual los deportistas no han recibido el dinero que les corresponde, ni una copia del documento.

El Sifup emplazó a la ANFP para "aumentar control sobre este club, que ya fue sancionado y perdió la categoría por incumplimientos dirigenciales".

Guillermo Lee replicó a través de los comentarios de Instagram, señalando que el Sindicato está "entregando información errónea", pues "los finiquitos se dejaron en una notaría de Santiago y se dio informe a la Inspección (sic) del Trabajo de dicha situación".

El dirigente instó al Sifup "a ser serios y entregar información completa". La institución replicó señalando: "Tenemos audios tuyos del miércoles 17 de diciembre diciéndole a nuestros asociados que firmarías 'mañana', refiriéndote al jueves 18. Te recordamos que hoy es lunes 22 de diciembre".

Lee volvió a comentar y dijo tener "otros audios y comunicación con el capitán del equipo señalando 'se la agarraron contigo'".

"Al final del día, ustedes actúan para la galería, no entregando jamás apoyo real a la división. Solo buscando su interés personal, ya saben a qué me refiero", agregó el mandamás del SAU.