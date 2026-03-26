Sifup arremetió contra dirigencia de S. Wanderers por el cobro de la indumentaria a campeones sub 20

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) emitió comunicado en contra de la dirigencia de Santiago Wanderers, a quienes sindica de cobrar la indumentaria al plantel sub 20, tras la obtención de la Copa Libertadores de la categoría.

"Como gremio no queremos que un logro tan importante de nuestros socios y futuros asociados se vea empañado por mezquindad dirigencial", comenzó escribiendo el ente.

"Como sindicato queremos asumir el costo de la indumentaria deportiva que los dirigentes de Santiago Wanderers le está cobrando al plantel Sub 20, reciente campeón de la Copa Libertadores de América de la categoría", añadieron.

Finalmente, el gremio destacó el valor emocional que tiene en los futbolistas conseguir logros como la hazaña en la Copa Libertadores. "Entendemos que estos hitos se construyen en la memoria emotiva de los jugadores a partir de los recuerdos y fruto del esfuerzo, sacrificio y compromiso de ellos y sus familias", cerraron