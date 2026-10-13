Sifup criticó al IST por grave lesión de jugador de Santiago Morning

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) manifestó su rechazo a la decisión del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) de no calificar como accidente laboral la lesión sufrida por Vicente Cabrera, jugador de Santiago Morning, durante un entrenamiento oficial del club.

El futbolista sufrió la rotura del tendón de Aquiles el pasado 24 de septiembre, pero el organismo determinó que la lesión no era de origen laboral, situación que anteriormente había sido denunciada por el conjunto "microbusero", que acusó dificultades para acceder al tratamiento médico correspondiente.

"Resulta incomprensible e inaceptable que un organismo administrador de la Ley N° 16.744 desconozca el origen laboral de una lesión sufrida por un trabajador mientras ejecutaba las funciones para las cuales fue contratado", señaló el sindicato en un comunicado.

Además, el gremio sostuvo que una lesión ocurrida durante un entrenamiento profesional mantiene una relación directa con la actividad laboral del futbolista y cuestionó que esta condición sea descartada mediante hipótesis médicas que, a su juicio, no consideran las circunstancias del accidente.

El Sifup también manifestó su preocupación por la denuncia de Santiago Morning, que asegura que esta determinación ha impedido que Cabrera reciba oportunamente el tratamiento médico que necesita.

Ante esta situación, el sindicato exigió al IST revertir su decisión y solicitó la intervención de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para revisar la calificación y garantizar los derechos del jugador.

Asimismo, recordó que Santiago Morning, en su condición de empleador, debe cumplir con sus obligaciones legales y contractuales, incluyendo la atención médica, las remuneraciones y las prestaciones que correspondan al futbolista durante su recuperación.

"Vicente no está solo. Nuestro sindicato ejercerá todas las acciones que sean necesarias para resguardar sus derechos", concluyó el comunicado.