Sifup fustigó la intervención de Diego Schalper en la Cámara de Diputados y Diputadas

Tras la aprobación de parte de la Cámara de Diputadas y Diputados de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto que reforma la Ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), se enfrascó en una discusión en redes sociales con el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper por su intervención en la Cámara.

"Hola diputado Diego Schalper, queremos manifestarle con mucho respeto nuestra preocupación por su intervención en la Sala el día de hoy. Conociendo su interés y cercanía con el fútbol, nos sorprendió que señalara que la aprobación de este proyecto podría implicar sanciones de la FIFA para Chile, afirmación que no se ajusta a la realidad y que ha sido descartada por diversos especialistas", expresó el ente en su cuenta de X.

"Asimismo, lamentamos que haya cuestionado la urgencia de esta reforma. Cabe recordar que este proyecto lleva más de 10 años en tramitación, mientras el fútbol chileno enfrenta una crisis que hace indispensable avanzar en cambios estructurales. Como actores fundamentales creemos firmemente que esta reforma es necesaria y urgente para el desarrollo de nuestra actividad", añadió la agrupación gremial.

Ante esto, el diputado respondió y defendió su postura frente a la tramitación del proyecto. "Srs. SIFUP: agradezco su mensaje especialmente por el tono. Nuestro empeño es que la ley -que respaldaremos decididamente - no sea susceptible de ser impugnada por la falta de remisión expresa a la potestad reglamentaria. Lamento la espera, pero debemos legislar bien", comentó Schalper en su perfil de X.