Sifup lanzó programa de Apoyo Económico a Emprendimientos de Futbolistas

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) presentó el Programa de Apoyo Económico a Emprendimientos de Futbolistas, una iniciativa que busca fortalecer la transición laboral de sus asociados a través del financiamiento de proyectos comerciales.

El gremio nacional impulsó esta medida para respaldar tanto a pequeñas empresas en funcionamiento como a ideas en etapa de desarrollo, lideradas por jugadores profesionales que se mantuvieron activos en el circuito.

El fondo anual consideró un monto total de 20 millones de pesos, el cual se repartió entre diez proyectos seleccionados por convocatoria pública. Los recursos se destinaron a capital de trabajo, adquisición de maquinaria, procesos de formalización tributaria o capacitaciones técnicas para los beneficiados.

Los beneficiados serán 5 proyectos de jugadores de Segunda División, tres de Primera B y dos de Primera División.