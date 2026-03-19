¡Histórico! Santiago Wanderers derribó a Palmeiras y pasó a la final de la Libertadores sub 20

En un logro inédito para el fútbol juvenil nacional, Santiago Wanderers se instaló en la final de la Copa Libertadores sub 20, luego de conquistar una remontada de 2-1 frente a Palmeiras de Brasil.

Los "caturros", cuya indumentaria alternativa rememoró el uniforme de La Roja, tuvieron que remar desde atrás, pues Riquelme Filippi adelantó a los brasileños en el minuto 15.

La escuadra de Felipe Salinas celebraba el empate a los 35', pero la alegría no contó en el marcador ya que el gol fue anulado por mano.

El roce fue aumentando por parte de Palmeiras y Filippi pasó de héroe a villano, pues vio la tarjeta roja en los 51' debido a un pisotón a la rodilla de Alexander Dubó.

A los 62', Koné también se fue expulsado por una durísima entrada y Christian Silva empató desde el punto penal (64').

El propio Silva terminó por concretar la épica porteña con el 2-1 definitivo al minuto 72 mediante un impecable tiro arrastrado. Palmeiras, frustrado y enfrascado con el árbitro, terminó sufriendo un tercer expulsado: Joao Paulo, en los 90+3'.

De esta manera, Santiago Wanderers se convirtió en el primer finalista chileno en la historia de la Libertadores sub 20 y luchará por el título ante Flamengo, también de Brasil.

El "Mengao", en el primer turno de la jornada, despachó a Olimpia de Paraguay, coincidiendo en el marcador de 2-1.

La gran final se disputará este domingo 22 de marzo, en horario por confirmar.