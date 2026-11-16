La Roja sub 20 cerró sus amistosos con nuevo empate contra México

La selección chilena masculina sub 20 de fútbol disputó este lunes su segundo y último amistoso contra México, con un empate de 2-2 en el Complejo "Juan Pinto Durán".

La Roja de Sebastián Miranda comenzó arriba con un golazo de Thomas Coulombe en apenas cuatro minutos de juego.

Antonio Riquelme aumentó a los 32' en el corazón del área, pero la escuadra norteamericana igualó rápidamente, con golpes seguidos de Iván Cárdenas (39') y Derek Jiménez (41').

Este 2-2 se sumó al anterior empate de 1-1 que firmaron ambos equipos en su primer amistoso el pasado viernes 13 de noviembre.

Gracias a estos duelos internacionales La Roja sumó rodaje en miras al Sudamericano Sub 20, que arrancará el 22 de enero.