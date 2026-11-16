La Roja sub 20 cerró sus amistosos con nuevo empate contra México
El equipo chileno continuó su preparación rumbo al Sudamericano de la categoría.
El equipo chileno continuó su preparación rumbo al Sudamericano de la categoría.
La selección chilena masculina sub 20 de fútbol disputó este lunes su segundo y último amistoso contra México, con un empate de 2-2 en el Complejo "Juan Pinto Durán".
La Roja de Sebastián Miranda comenzó arriba con un golazo de Thomas Coulombe en apenas cuatro minutos de juego.
Antonio Riquelme aumentó a los 32' en el corazón del área, pero la escuadra norteamericana igualó rápidamente, con golpes seguidos de Iván Cárdenas (39') y Derek Jiménez (41').
Este 2-2 se sumó al anterior empate de 1-1 que firmaron ambos equipos en su primer amistoso el pasado viernes 13 de noviembre.
Gracias a estos duelos internacionales La Roja sumó rodaje en miras al Sudamericano Sub 20, que arrancará el 22 de enero.