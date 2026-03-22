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Tópicos: Deportes | Fútbol | Sub 20

Santiago Wanderers disputará la Copa Intercontinental tras conquistar la Libertadores sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Real Madrid y París Saint Germain están entre los eventuales rivales de la categoría.

Santiago Wanderers disputará la Copa Intercontinental tras conquistar la Libertadores sub 20
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Luego de consagrarse como el flamante campeón de la Copa Libertadores sub 20 ante Flamengo, Santiago Wanderers pone la mira en un siguiente objetivo más ambicioso cuando le toque disputar la Copa Intercontinental de la categoría ante un club de la UEFA.

Anteriormente, el cuadro del "Mengao" disputó las ediciones del partido único en suelo brasileño. En el mencionado torneo se impuso 2-1 a Olympiakos de Grecia el 2024 y luego repitió en 2025 venciendo por 6-5 en penales a FC Barcelona, con el que igualó 1-1.

De momento, la UEFA Youth League está aguardando por las semifinales que se disputarán en abril y los cuatro equipos presentes son Club Brujas de Bélgica, Benfica de Portugal, París Saint Germain de Francia y Real Madrid de España.

Hasta entonces, en Santiago Wanderers tendrán que aguardar hasta agosto para conocer a su eventual rival y también la programación del partido único que, en las cuatro ediciones disputadas, siempre tuvo lugar en América.

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