La Roja femenina sub 17 cayó por penales ante Brasil y tendrá un último reto para ir al Mundial

En un reñido encuentro disputado en el Estadio Defensores del Chaco, la selección chilena femenina sub 17 lamentó una caída por 5-4 en penales ante Brasil por las semifinales del Sudamericano, y tendrá que seguir luchando por clasificar a la Copa del Mundo 2026.

El partido tuvo una gran muestra de empuje nacional. Pese a un inicio de presión chilena, la "Canarinha" se afianzó para pasar al frente en el trámite.

En la segunda etapa Brasil obtendría la ventaja en el marcador, con el gol de Sofia Gamonal al minuto 51.

Sin embargo, La Roja de Vanessa Arauz respondió con dos goles seguidos para remontar: Amparo Abarca (69') y Elisa Cornejo (72') desataron la euforia de la delegación criolla en Asunción.

Sin embargo, un pelotazo largo desconcertó a la zaga chilena en los últimos minutos y Mariana Candido empató en el minuto 82, llevando todo a la definición vía penales.

Desde los "12 pasos" todos los tiros fueron hasta la red, hasta que lamentablemente el servicio de Constanza Sánchez, en el penúltimo turno chileno, se estrelló en el travesaño.

Con un último tiro "a lo Panenka" Brasil aseguró los boletos mundialistas y pasó a la final, donde jugará contra Argentina; verdugo de Venezuela.

Pese a la caída, a Chile le queda una última oportunidad para ir al Mundial, pues los perdedores de semifinales definen los dos cupos restantes midiéndose con los terceros de grupo.

Así, La Roja se jugará la clasificación ante Ecuador, este sábado 9 de mayo.